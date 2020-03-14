В Подмосковье горит цех по производству каучуковых мячей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Цех по производству каучуковых мячей загорелся в Клину в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Клину в деревне Щапово, дом 16а, произошло возгорание продукции в цехе по производству каучуковых мячей. Из-под кровли валит дым, есть угроза распространения огня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании сейчас никого нет, а цех закрыт.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили ТАСС, что площадь пожара составляет 15 кв. м.