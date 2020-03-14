Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ужесточил обвинение фигурантам дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова Григорий Иванищев, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.

"Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с ч. 2 на ч. 1 статьи 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества)", - сказал защитник. Раньше они обвинялись в участии в преступном сообществе, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. По новому обвинению им грозит от 12 до 20 лет колонии.

Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание от 15 до 20 лет колонии), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Адвокат считает, что обвинение ужесточено, чтобы продлить арест на срок более года, поскольку преступление, которое им теперь вменяется, является особо тяжким.

По словам защитника, позиция фигурантов дела с момента их задержания не изменилась, вину они не признают, сути обвинения никто из них не понимает. "Убыток в виде потери стоимости акций для потерпевших составляет менее 1 млн рублей, а не 4 млрд, как следует из обвинения. Следствие уже год не может разъяснить ни одному из участников дела сути обвинения", - отметил он.

Адвокат также уточнил, что обвинение было перепредъявлено фигурантам после того, как они с защитниками ознакомились с результатами восьми бухгалтерско-финансовых и экономических экспертиз, "не подтвердивших ущерб" в 4 млрд рублей в рамках дела. "Бухгалтерско-финансовые и экономические экспертизы, с которыми ознакомились все фигуранты и их защитники, не подтверждают доводы следствия о том, что кто-то что-то украл. Исходя из полученных результатов этих экспертиз до настоящего времени ущерб не подтвержден", - подчеркнул юрист.

В чем обвиняются

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Вместе с ним по делу проходят экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО "Рэмис" Галина Фрайденберг и гражданка Украины Инна Пикалова. Следствие считает, что они похитили мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.