В Оренбурге нашли двухлетнюю девочку, оставленную без присмотра взрослых

ОРЕНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жительница Оренбурга нашла в одном из переулков частного сектора города оставленную без присмотра двухлетнюю девочку, полиция разыскивает ее родителей. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы УМВД России по области.

"Сотрудниками отдела полиции №2 МУ МВД России "Оренбургское" устанавливаются родители девочки, которая 14 марта была обнаружена женщиной в Заводском переулке в Центральном районе Оренбурга", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят всех, кто знает о месте проживания ребенка или о ее родителях, обратиться в отдел полиции.