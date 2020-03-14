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В Оренбурге нашли двухлетнюю девочку, оставленную без присмотра взрослых

Полиция разыскивает ее родителей

ОРЕНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жительница Оренбурга нашла в одном из переулков частного сектора города оставленную без присмотра двухлетнюю девочку, полиция разыскивает ее родителей. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы УМВД России по области.

"Сотрудниками отдела полиции №2 МУ МВД России "Оренбургское" устанавливаются родители девочки, которая 14 марта была обнаружена женщиной в Заводском переулке в Центральном районе Оренбурга", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят всех, кто знает о месте проживания ребенка или о ее родителях, обратиться в отдел полиции.

Теги
РоссияОренбургская область
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