В Литве после урагана без света остаются 36 тыс. потребителей

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Около 36 тыс. клиентов электросетей в Литве остаются в субботу без электроэнергии после урагана 12 марта. Об этом сообщило предприятие - оператор распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius.

"Проблемы с электричеством из-за стихийного явления пока не устранены для 36 тыс. клиентов", - говорится в сообщении.

Как отметил оператор, круглосуточной работой по устранению неисправностей, вызванных обрывами на линиях электропередачи, заняты около 300 оперативных бригад. Обычно на устранении массовых аварий бывают задействованы около 100 таких бригад.

По оценкам оператора, бедствия подобного масштаба в республике не было в течение последних 15 лет. По отдельным районам скорость ветра в ночь на 13 марта превышала 30 м/с. Больше всего стихийное явление затронуло запад и север страны. Всего электричества не было примерно у 200 тыс. потребителей.

В городе Укмерге (центральная часть Литвы) 59-летняя женщина погибла под обломками крыши, сорванной с одного из домов.