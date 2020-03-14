Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу "Сети"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали около 20 человек у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы в ходе несогласованной акции против приговора по делу "Сети", передает корреспондент ТАСС.
Участники акции планировали устроить одиночные пикеты и создать "живую цепь" вокруг главного здания ФСБ. Задержания на акции продолжаются.Среди задержанных есть лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.
Сотрудники полиции по громкоговорителям предупреждают, что акция не согласована властями и незаконна и просят собравшихся разойтись.
10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.
Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, с ячейками в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.
Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.