Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу "Сети"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали около 20 человек у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы в ходе несогласованной акции против приговора по делу "Сети", передает корреспондент ТАСС.

Участники акции планировали устроить одиночные пикеты и создать "живую цепь" вокруг главного здания ФСБ. Задержания на акции продолжаются.Среди задержанных есть лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

Сотрудники полиции по громкоговорителям предупреждают, что акция не согласована властями и незаконна и просят собравшихся разойтись.