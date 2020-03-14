Полиция установила участников конфликта со стрельбой в ингушском селе

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов установили и доставили в отдел полиции предполагаемых участников конфликта со стрельбой в селении Экажево Назрановского района Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Сотрудниками полиции установлены предполагаемые участники конфликта, произошедшего 13 марта 2020 года в сельском поселении Экажево. По предварительной информации, в результате перестрелки один человек был убит, двое сотрудников полиции получили ранения. В настоящее время доставленные находятся в ОМВД России по Назрановскому району", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 марта в Экажево в салоне автомобиля с огнестрельным ранением было обнаружено тело 55-летнего местного жителя. Во время выезда сотрудников полиции на место ЧП неизвестный из другого автомобиля выстрелил в полицейских и скрылся.

При задержании стрелявший и еще несколько неизвестных избили сотрудников полиции. Один полицейский получил огнестрельное ранение. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" УК РФ.