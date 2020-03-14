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Самолет Москва - Челябинск приземлился в Казани из-за авиадебошира

Ранее самолет подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Челябинск, штатно приземлился в Казани. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной экстренной посадки стал дебош на борту воздушного судна.

"Самолет подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку из-за авиадебошира на борту. Самолет благополучно сел в аэропорту Казани", - сказал собеседник агентства.

На место вызвали сотрудников транспортной полиции. Они выясняют обстоятельства ЧП на борту.

Самолет рейса SU1422, вылетевший в 14:07 мск из аэропорта Шереметьево в Челябинск, подал сигнал тревоги, после чего развернулся в сторону Казани.

Ранее в субботу самолет рейса Будапешт - Москва подал сигнал тревоги, после чего снизился до 4,5 тыс. м. В настоящее время он благополучно приземлился в Шереметьево. По данным источника, на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Согласно правилам, самолет снизился и продолжил штатный поле

Теги
РоссияТатарстанЧелябинская область
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