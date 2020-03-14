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Источник: неизвестные сообщили о "минировании" четырех самолетов

Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск, Новосибирск - Москва
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, которые уже находились в полете. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. 

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск", - сказал собеседник агентства.

Неизвестные сообщили о "минировании" четвертого самолета, он следует из Новосибирска в Москву, сообщил источник.

Борт рейсом из Москвы в Челябинск совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, она прошла штатно. Остальные два самолета маршрут не меняют и летят в пункты назначения.

За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

Теги
Россия
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Борт Москва - Тюмень штатно сел в аэропорту назначения после сообщения о "минировании"
Самолет осмотрят сотрудники правоохранительных органов
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