В Волгограде полицейские выстрелами остановили иномарку, сбившую сотрудника ДПС

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Полицейским в Волгограде пришлось применить оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя, который, проигнорировав требования об остановке, ударил сотрудника полиции, сбил его напарника и протаранил служебную автомашину. Об этом в субботу сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по области Антон Корнаухов.

"Нарушивший в ночь на 14 марта правила дорожного движения и пытавшийся на большой скорости скрыться от полиции водитель Lexus был остановлен, однако при оформлении административных материалов ударил сотрудника полиции, совершил наезд на его напарника, протаранил служебную автомашину и скрылся с места происшествия. Во время преследования пришлось применить табельное оружие. По факту применения насилия к сотрудникам полиции проводится проверка", - сказал он.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ, добавил собеседник агентства.