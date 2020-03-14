{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде полицейские выстрелами остановили иномарку, сбившую сотрудника ДПС

Пьяный мужчина ударил полицейского, наехал на машине на его напарника и протаранил служебный автомобиль

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Полицейским в Волгограде пришлось применить оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя, который, проигнорировав требования об остановке, ударил сотрудника полиции, сбил его напарника и протаранил служебную автомашину. Об этом в субботу сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по области Антон Корнаухов.

"Нарушивший в ночь на 14 марта правила дорожного движения и пытавшийся на большой скорости скрыться от полиции водитель Lexus был остановлен, однако при оформлении административных материалов ударил сотрудника полиции, совершил наезд на его напарника, протаранил служебную автомашину и скрылся с места происшествия. Во время преследования пришлось применить табельное оружие. По факту применения насилия к сотрудникам полиции проводится проверка", - сказал он.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ, добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Источник: неизвестные сообщили о "минировании" четырех самолетов
Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск, Новосибирск - Москва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС