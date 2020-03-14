Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка. Об этом сообщил ТАСС источник в местной администрации.

"Дом, где проживают родственники Балыкина, ограбили. Были похищены золотые изделия и деньги", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области ТАСС сообщили, что в селе Новосергиевка, действительно, был совершен грабеж. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции работают на месте преступления, оценивают причиненный потерпевшим ущерб, а также ведут розыск преступников, добавили в пресс-службе.

Сергей Балыкин с 2000 по 2013 годы возглавлял Новосергиевский район, позже был приглашен в правительство региона, где восьмой год занимает должность первого вице-губернатора.