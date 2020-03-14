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Севший в Москве самолет из Будапешта подал сигнал тревоги из-за датчика изменения давления

По данным пресс-службы разработчика самолета SSJ 100, судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет SSJ 100, следовавший рейсом Будапешт - Москва, подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика предупреждения изменения давления в кабине, судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе разработчика самолета SSJ 100.

"В данном случае сработал датчик предупреждения изменения давления в кабине. Экипаж в соответствии с процедурами руководства по летной эксплуатации, грамотно провел мероприятия, и воздушное судно совершило штатную посадку. Технические специалисты разберутся, почему датчик предупреждения сработал. Тем не менее, в очередной раз система предупреждения, гарантирующая безопасность пассажиров и экипажа, продемонстрировала свою эффективность", - сообщили в пресс-службе разработчика самолета SSJ 100, компании "Региональные самолеты".

Около 13:00 мск, по данным портала Flightradar24.com, самолет SSJ 100 рейса SU2033 Будапешт - Москва чуть менее чем через полчаса после взлета над Польшей подал сигнал (сквок) General emergency и снизился до 4,5 тыс. метров. Нормальная высота полета для пассажирских лайнеров - 10-11 тыс. метров. Посадка прошла в штатном режиме.

Теги
Россия
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