Сообщение о минировании самолета Москва - Тюмень оказалось ложным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва самолета, следовавшего рейсом Москва - Тюмень, оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее самолет, вылетевший из Шереметьево в 14:20 мск, штатно приземлился в аэропорту Тюмени. Борт осмотрели сотрудники правоохранительных органов на наличие взрывных устройств.

"Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

В субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск. Борт рейсом из Москвы в Челябинск совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, она прошла штатно.

Позже стало известно о "минировании" четвертого самолета, следующего из Новосибирска в Москву.

За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.