Под Саратовом нашли тело мальчика, пропавшего в ноябре 2019 года

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Тело мальчика, предположительно, пропавшего в ноябре прошлого года, обнаружено в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе поисковых мероприятий в реке Терса <...> обнаружено тело, предположительно, 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября 2019 года в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что ребенок ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В поисках принимали участие сотрудники Следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения, более 500 добровольцев.

По данным следователей, тело обнаружено волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт". "Проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка при внешнем осмотре не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Теперь предстоит провести процедуру опознания, а также судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мальчика.