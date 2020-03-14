Шесть граждан Узбекистана госпитализированы после ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Шесть граждан Узбекистана госпитализированы с травмами, полученными в результате дорожной аварии в Саратовской области, сообщили ТАСС в областной службе спасения в субботу.

"В Ершовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, мужчины, граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что произошло столкновение двух автомобилей, пострадавшие мужчины госпитализированы.

По его словам, произошло столкновение автомобилей Larus и Lexus, пострадавшие мужчины находились в Largus, все они госпитализированы. В Lexus находились мужчина, женщина, а также двое детей - 2011 и 2012 годов рождения. "Они получили ушибы, находятся в удовлетворительном состоянии. От госпитализации они отказались", - добавил собеседник агентства.