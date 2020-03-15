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В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Еще двое получили травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, двое получили травмы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, три человека погибли, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области авария произошла на 309-м км автодороги Пермь - Екатеринбург. Прибывшие на место ЧП спасатели предотвратили возгорание поврежденных машин. "После проведения следственных мероприятий с помощью специальных средств будет производиться деблокировка погибших. На месте ДТП работает от МЧС 2 единицы техники, 7 человек, а также спасатели Первоуральской службы спасения", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская область
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