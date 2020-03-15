В Москве со склада украли более тонны красной икры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Неизвестные похитили более тонны икры горбуши и кеты со склада в столичном районе Печатники, общая сумма ущерба составила свыше 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Инцидент произошел на складе, расположенном на одном из Проектируемых проездов в Печатниках. Со склада коммерческой организации неизвестные похитили 60 кг 145 грамм икры горбуши и 1 тонну 305 кг икры кеты. Общий материальный ущерб составил около 3 млн 55 тыс. 355 рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).