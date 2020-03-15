СМИ: в Словакии жестоко избит брат убитого журналиста Куциака

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Брат убитого два года назад словацкого журналиста Яна Куциака жестоко избит и с тяжелыми травмами госпитализирован в одной из больниц Словакии. Об этом сообщила в воскресенье газета Mladá fronta DNES.

У Йозефа Куциака, брата журналиста, сломаны нос и челюсть, подбиты оба глаза, многочисленные синяки на теле. Он частично потерял память. Его лечение, по оценкам медиков, продлится не менее одного месяца.

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Горны-Вадичов района Кисуцке-Нове-Место Жилинского края на северо-западе Словакии. Личности нападавших установлены. Полиция намерена возбудить уголовное дело по статьям "хулиганство" и "нанесение телесных повреждений". Расследуются возможные контакты подозреваемых с находящимися под судом организаторами и исполнителями убийства журналиста.

Репортер братиславского сетевого издания Aktuality.sk Куциак и его невеста Мартина Кушнирова были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном недалеко от города Галанта на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах страны и сообщил о контактах двух чиновников из аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьер-министра Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.