СМИ: в Нигерии произошел взрыв на участке нефтепровода

По данным представителя спасательных служб, взрыв ощущался на расстоянии 15 км от его эпицентра. Как сообщают очевидцы, взрыв был такой силы, что рухнуло несколько близлежащих домов, начался крупный пожар. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Как передает TVC News, к разрушению участка нефтепровода могут быть причастны криминальные структуры, которые похищают и перерабатывают нефть на подпольных производствах.

Как сообщала в ноябре прошлого года газета The Nation со ссылкой на доклад Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Нигерии (NEITI), потери нефтедобывающей отрасли этой страны, которая является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары, в результате хищений составили за последние 10 лет $41,9 млрд. Согласно подсчетам NEITI, с 2009 по 2018 год страна потеряла $38,5 млрд в результате хищений предназначенной на экспорт сырой нефти, еще $1,56 млрд - на кражах сырой нефти на внутреннем рынке, а также $1,8 млрд - на хищениях продуктов переработки нефти. В среднем Нигерия теряет из-за воровства нефти $11 млн в сутки ($4,2 млрд в год).