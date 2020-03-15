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Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

По факту случившегося проводится проверка, командование воинской части обсуждает с местными властями вопрос компенсации ущерба
Вертолет Ми-8 Сергей Мальгавко/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-8
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 произвел выстрел за пределы аэродрома в Чите. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ВВО, по факту случившегося проводится проверка. "Командование воинской части взаимодействует в местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что инцидент произошел с вертолетом Ми-35. В результате разряжения боекомплекта на вертолете произошел непроизвольный выстрел, в результате которого была повреждена обшивка балкона жилого дома и остекление балкона на втором этаже.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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