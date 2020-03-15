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Рейсовый автобус и автомобиль столкнулись в Архангельске

Четыре человека пострадали

ТАСС, 15 марта. Рейсовый пассажирский автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в Архангельске, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Архангельской области.

"Рейсовый пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем. За медицинской помощью обратились четыре человека, информации о госпитализированных нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкновение произошло по касательной при перестроении автомобилей.

Теги
РоссияАрхангельская область
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