Рейсовый автобус и автомобиль столкнулись в Архангельске

ТАСС, 15 марта. Рейсовый пассажирский автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в Архангельске, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Архангельской области.

"Рейсовый пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем. За медицинской помощью обратились четыре человека, информации о госпитализированных нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкновение произошло по касательной при перестроении автомобилей.