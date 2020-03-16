Разлив мазута из цистерны в Находке произошел в результате хлопка

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Выброс мазута из топливного склада котельной в приморском городе Находка произошел в результате хлопка, сообщает в понедельник сектор по связям с общественностью теплоснабжающего предприятия Приморского каря КГУП "Примтеплоэнерго", которому принадлежит котельная.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта в 01:05 по местному времени (13 марта в 18:05 мск) при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. По данным МЧС, площадь разлива мазута составила порядка одного гектара, пострадало озеро Соленое и береговая линия. На работу котельной аварийное происшествие не повлияло.

"По предварительной информации, выброс мазута произошел через верхнюю часть емкости для хранения топлива после ее разгерметизации в результате хлопка, причины которого устанавливаются специалистами. В хранилище общей вместимостью 3000 куб. м находилось порядка 2500 т мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию. При этом значительная часть мазута осталась в емкости", - говорится в сообщении предприятия.

Силами специализированных спасательных служб и аварийных бригад предприятия значительная часть мазута уже собрана. К проведению работ привлечены 144 человека и 35 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, погрузчики, вакуумные машины и грузовики.

"Для предотвращения распространения мазута будут установлены боновые заграждения, ведется возведение насыпей. Основные работы по сбору мазута, попавшего в акваторию озера Соленое, уже проведены. Продолжаются мероприятия по очистке береговой линии и профилактические меры по предотвращению попадания мазута в акваторию озера", - сообщает сектор по связям с общественностью.

Как ранее сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко, работы по ликвидации разлива мазута займут около недели. По его словам, в Находкинском городском округе введен режим ЧС, что позволит тратить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Следственные органы разбираются, что произошло с емкостью.