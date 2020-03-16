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Следующий в Словению сухогруз с углем сел на мель под Ростовом-на-Дону

На его борту находятся 14 членов экипажа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Сухогруз с углем, который следовал в Словению с 14 членами экипажа на борту, сел на мель на реке Дон. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Ростовской области.

"Азовский район, хутор Коса, река Дон. Произошла посадка судна Shaman на мель. Сухогруз следовал из Ростова-на-Дону в Словению (груз - уголь) на борту 14 членов экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ограничений для судоходства и разлив нефтепродуктов отсутствует. Для снятия судна с мели направлен буксир, уточнили в МЧС.

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СловенияРоссияРостовская область
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