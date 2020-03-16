Пассажирский автобус сгорел на трассе в Тульской области

ТУЛА, 16 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ, в котором находилось около 15 человек, загорелся на трассе в Веневском районе Тульской области утром в понедельник. В результате происшествия автобус выгорел полностью, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о возгорании в автобусе ПАЗ, который ехал по маршруту Венев - Гурьево, поступила в 07:19 мск в понедельник. Автобус сгорел полностью. В нем находилось около 15 пассажиров, они успели покинуть салон, ожоги руки получил водитель", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что все пассажиры были отправлены в пункт следования попутным транспортом, причина возгорания устанавливается.