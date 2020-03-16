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Дело полковника Захарченко

Суд отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры к Захарченко о конфискации имущества

О пересмотре иска по вновь открывшимся обстоятельствам просила защита экс-полковника
Дмитрий Захарченко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дмитрий Захарченко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы отказался пересматривать иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко в доход государства по вновь открывшимся обстоятельствам, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении заявления защиты отказать", - огласила решение судья.

О пересмотре иска по вновь открывшимся обстоятельствам просила защита Захарченко. Адвокаты считают, что Пресненский суд Москвы не установил получение Захарченко денежных средств, что является поводом для пересмотра решения о взыскании в доход государства имущества экс-полковника и его близких, а также денег, находящихся на их банковских счетах.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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