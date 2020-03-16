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В Петербурге осудили мужчину, который выбросил собаку из окна

Он получил 3,5 года колонии общего режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Николаю Дутчаку, который ранее признался в том, что выбросил собаку с четвертого этажа дома. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Николая Дутчака, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" и "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, а равно из хулиганских побуждений") <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Дутчак вину признал, раскаявшись в содеянном. Суд установил, что 9 мая прошлого года Дутчак, находясь на кухне квартиры дома 67 на проспекте Ленина в Колпине, выбросил пятимесячного метиса в окно. Животное получило увечья, упав с высоты четвертого этажа. Дутчак в суде пояснил, что поступил так с собакой, потому что ее хозяин за ней не ухаживал, а собака была не воспитана.

Кроме того, суд установил, что Дутчак причинил телесные повреждения своему знакомому, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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РоссияСанкт-Петербург
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