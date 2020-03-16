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Оформивший муниципальную землю на свою бабушку экс-замглавы Анапы пойдет под суд

Ущерб от действий чиновника превысил 7,4 млн рублей

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Анапы, незаконно оформившего муниципальную землю на свою 80-летнюю бабушку, чтобы построить таунхаусы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). По версии следствия, он без проведения процедуры госторгов взял в аренду муниципальные участки площадью свыше 3,5 тыс. кв. метров под предлогом создания на них фермерского хозяйства, изменил целевое назначение земли и построил на ней таунхаусы, после чего выкупил землю за 16,7 тыс. рублей.

"В целях сокрытия своих действий руководитель использовал персональные данные неосведомленной о его преступных намерениях 80-летней женщины, являющейся его бабушкой, на которую и оформил незаконно приобретенное муниципальное имущество. В результате противоправных действий представителя власти муниципалитету причинен ущерб на сумму более 7,4 млн рублей. Прокурором уголовное дело направлено в Анапский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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