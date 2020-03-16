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На Украине открыли дело за "политическое преследование" Порошенко

Экс-президент Украины является фигурантом более 10 уголовных дел
Петр Порошенко Андрей Ратмиров/ТАСС
Описание
Петр Порошенко
© Андрей Ратмиров/ТАСС

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело "по факту политического преследования" экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом в понедельник сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков.

"НАБУ открыло дело по факту политического преследования Порошенко", - сказал он и добавил, что задачи "по политическому преследованию" экс-президента" ставились перед Романом Тубой, который ранее возглавлял Государственное бюро расследований (ГБР).

Новиков сообщил, что адвокаты Порошенко подали соответствующее заявление относительно действий Трубы и других сотрудников ГБР летом прошлого года. "Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ по этому делу", - сказал Новиков.

Порошенко на Украине является фигурантом более 10 уголовных дел. Сам он неоднократно отрицал свою причастность к нарушению украинских законов.

Теги
Украина
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