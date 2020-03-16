В Тверской области возбудили уголовное дело после пропажи двух подростков

ТАСС, 16 марта. Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело после исчезновения в Твери двух подростков 2003 и 2005 годов рождения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления.

"13 марта в вечернее время в следственные органы СК РФ по Тверской области поступили сообщения о том, что в этот день в городе Твери пропали двое подростков. В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения... возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Следственным управлением опрошены родственники подростков, устанавливается круг их общения. В пресс-службе отметили, что розыском пропавших детей занимается сотрудники регионального управления МВД.