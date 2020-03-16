Дело обвиняемого в шпионаже Пола Уилана поступило в Мосгорсуд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело обвиняемого в шпионаже Пола Уилана поступило для рассмотрения в Мосгорсуд, дата слушаний еще не назначена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Поступило уголовное дело в отношении Уилана, обвиняется по ст. 276 УК РФ, материалам присвоен гриф "совершенно секретно". Дата слушаний пока не назначена", - сказал собеседник агентства. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Адвокат Уилана сообщала ТАСС, что он не признает вину и готовится активно защищаться в суде.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.