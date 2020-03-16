Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии обвиняемого в вербовке в ряды ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Таджикистана Сайедшоха Убайдова, проживающего в Адыгее, за содействие террористической деятельности. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Убайдов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Убайдов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и двух преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ").

Суд установил, что с конца июля 2016 года по октябрь 2017 года Убайдов пытался убедить своего знакомого, который является гражданином Таджикистана, присоединиться к международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), принять участие в боевых действиях в Сирии. Кроме того, Убайдов по договоренности с двумя гражданами Таджикистана за вознаграждение фиктивно поставил их на учет в принадлежащем ему домовладении в Адыгее без намерения предоставлять им место жительства.