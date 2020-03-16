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В Москве ребенок получил ожоги от сухого льда на праздновании дня рождения

По сообщениям источника в правоохранительных органах, во время праздника аниматор вылила сухой лед на голову именинника

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ребенок получил ожоги от сухого льда во время празднования дня рождения, по данному факту полиция начала проверку. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Во время празднования дня рождения ребенка аниматор, демонстрирующая химическое шоу, вылила сухой лед на голову именинника, в результате чего он получил ожоги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, столичные полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам контрой будет принято процессуальное решение.

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