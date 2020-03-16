В Липецкой области женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери

ТАСС, 16 марта. Следственное управление СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

По данным следствия, 12 марта 32-летняя женщина самостоятельно в домашних условиях родила дочь, а затем, чтобы убить ее, завернула в одеяло и положила под кровать. Девочка умерла от асфиксии, а ее мать с послеродовыми осложнениями доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ.