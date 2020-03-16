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В Астрахани стая бродячих собак напала на четырехлетнего мальчика

У пострадавшего диагностировали раны лица и затылка

АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после нападения бродячих собак на четырехлетнего ребенка в Астрахани. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Установлено, что свора бродячих собак напала на мальчика, который гулял со своим братом во дворе дома по улице Советской Гвардии. Отогнал собак 15-летний подросток. Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали раны лица, головы, затылочной части.

"Проводится процессуальная проверка по факту нападения бродячей собаки на ребенка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следствие даст юридическую оценку действиям лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных на территории Трусовского района Астрахани.

Теги
РоссияАстраханская область
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