Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Москва - Пермь, Москва - Тюмень, Москва - Уфа. Все самолеты находятся в воздухе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что самолеты не меняют маршруты, следуют в пункты назначения.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, пик пришелся на минувшую субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы оказались ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.