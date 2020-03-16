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В аэропорту Домодедово задержан дебошир, раздевшийся догола в салоне самолета

Медицинское освидетельствование не выявило у мужчины алкогольного или наркотического опьянения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Домодедово пассажира прибывшего из Иордании самолета, который во время полете пытался прорваться в кабину пилотов, после чего разделся догола. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По его словам, в дежурную часть линейного управления МВД России в Домодедово от диспетчера аэропорта поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к самолету, летевшего из Иордании. Командир воздушного судна сообщил, что в самолете находится неадекватный пассажир. Им оказался 31-летний житель Тульской области.

"При опросе бортпроводников и пассажиров выяснилось, что данный гражданин после вылета из Акабы при наборе высоты вскочил со своего места и хотел прорваться в кабину пилотов, а затем предпринял попытку открыть один из выходов. Потерпев неудачу, мужчина оголился. На замечания пассажиров и экипажа судна он не реагировал. Мужчину доставили в дежурную часть. Он был направлен на медицинское освидетельствование. Алкогольного или наркотического опьянения не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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