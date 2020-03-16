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Два "заминированных" неизвестными самолета из Москвы приземлились в пунктах назначения

Они совершили посадку в Уфе и Перми

ТАСС, 16 марта. Пассажирские самолеты рейсами Москва - Уфа и Москва - Пермь, которые в понедельник были "заминированы" неизвестными, совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет рейса Москва - Пермь совершил штатную посадку в аэропорту назначения. Рейс Москва - Уфа также успешно приземлился в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства, отметив, что маршрут полета в связи с сообщениями об угрозах взрывов не менялся.
В течение получаса ожидается посадка рейса Москва - Тюмень, получившего аналогичное сообщение.

Также стало известно, что сообщение об угрозе взрыва поступило в отношении самолета рейсом Новосибирск - Москва.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, пик пришелся на субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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