Источник: неизвестные "заминировали" четвертый за 16 марта самолет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четвертый за день самолет рейсом Новосибирск - Москва анонимно "заминировали". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее были "заминированы" три самолета из Москвы.

"Поступило еще одно сообщение о "минировании" самолета, вылетевшего из Новосибирска в Шереметьево. Он не меняет курс и должен приземлиться в Шереметьево в 18:27 мск", - сказал собеседник агентства.

В понедельник на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех рейсов из Москвы: в Пермь, Тюмень и Уфу. Все самолеты не стали менять маршруты. Самолеты в Уфу и Пермь уже благополучно приземлились, а в Тюмень еще находится в воздухе.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, пик пришелся на субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.