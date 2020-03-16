Частичное отключение электричества произошло в двух районах Якутии

ТАСС, 16 марта. Коммунальная авария оставила без света часть жителей Усть-Майского и Амгинского районов Якутии, где проживают более 30 тыс. человек. К вводу в работу готовят резервные дизельные электростанции, сообщается на сайте ПАО "Якутскэнерго".

"Специалисты восстанавливают электроснабжение части потребителей Усть-Майского и Амгинского улусов. Произошло технологическое нарушение в работе ВЛ 110 кВ Л-111 "Чурапча-Сулгачи". Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам. Готовятся к вводу в работу резервные дизельные электростанции", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Усть-Мае - 21 градус ниже нуля, ночью температура опустится до минус 31 градуса.