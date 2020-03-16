Храм Христа Спасителя и все магазины "Магнит" в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" все магазины "Магнит" и четыре торговых центра в Подмосковье, а также храм Христа Спасителя в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах во всех магазинах сети "Магнит" в Московской области, а также в торговых центрах "Вегас" в Красногорске, "Шелковый путь" и "Вегас" в Ленинском городском округе, "Белая дача" в Котельниках", - сказал собеседник агентства.

По его данным, также поступила информация "минировании" храма Христа Спасителя в Москве. "В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи. Данная информация проверяется", - сказал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что четыре районных суда Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва, экстренные службы проверяют ТЦ "Рио" в подмосковной Коломне из-за информации о "минировании".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Также поступают анонимные сообщения о "минировании" самолетов внутрироссийских рейсов, все они оказались ложными. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".