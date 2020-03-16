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Под Мурманском в ДТП погибли два человека

В результате происшествия еще семь человек пострадали

МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Автомобиль Lada Largus столкнулся с микроавтобусом Ford Transit недалеко от поселка Шонгуй в 50 км от Мурманска, в результате два человека погибли, еще семь пострадали. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УМВД по Мурманской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. В результате ДТП два человека в легковом автомобиле погибли на месте, семь человек пострадали", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального ГИБДД, всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в мурманскую больницу. 

"На месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы, детали и обстоятельства аварии выясняются", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияМурманская область
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