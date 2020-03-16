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Еще трех фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии оставили в СИЗО

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста в отношении еще трех фигурантов уголовного дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда от 4 февраля о продлении до 6 мая срока содержания под стражей Хасана и Аслана Полонкоевых, до 7 мая - Али Картоева. Суд апелляционной инстанции постановил оставить решение Басманного районного суда Москвы без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято в отношении трех других обвиняемых - Иссы Накастхоева, Магомеда Чаниева и З. Полонкоева. В суде уточнили, что фигурант дела Алихан Белхороев и его защита не стали обжаловать продление срока ареста.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря прошлого года Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. В ноябре прошлого года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее стало известно об аресте Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.

Согласно справке ФСБ России, Хасан Полонкоев является лидером боевого крыла организованного преступного сообщества, под руководством которого было совершено нападение на Эльджаркиева. Из-за угроз, которые неоднократно поступали в адрес следователей, им предоставлена госзащита, а все заседания в суде в связи с этим проходят в закрытом режиме.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщал, что, кроме 11 арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые проверяются на причастность к покушению на Эльджаркиева и его убийству. Арестованным предъявлены обвинения по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконное ношение оружия") УК РФ. Никто из фигурантов вину не признает. Срок ареста всем обвиняемым продлен до той же даты, что и срок следствия, то есть до 7 мая.

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