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В Москве неизвестные отобрали у бездомного сумку с 750 тыс. рублями

По словам источника в правоохранительных органах, потерпевший проживает в центре социальной адаптации в районе Люблино

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские разыскивают злоумышленников, которые отобрали у бездомного борсетку, в которой находилось 750 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него борсетку, в которой находилось 750 тыс.ч рублей. Сам мужчина представился как бездомный, он проживает в центре социальной адаптации в районе Люблино", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения, отметив, что инцидент произошел накануне вечером. "В полицию поступило сообщение о грабеже на Иловайской улице. Полицейскими было установлено, что двое неизвестных подошли сзади к мужчине, вырвали у него из рук борсетку, в которой находились денежные средства в сумме 750 тыс. рублей, личные документы, после чего скрылись", - сказал собеседник.

По его словам, возбуждено уголовное дело о грабеже.

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