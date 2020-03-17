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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

Двухлетнюю девочку передали тете

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Партизанской улице в одной из квартир жилого дома обнаружена двухлетняя девочка, которая находилась в квартире одна с телом умершей матери. В настоящее время ребенок после осмотра врачей передан родной тете", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося, а также причину смерти женщины.

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