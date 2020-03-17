Энергетики восстановили электроснабжение в двух районах Якутии

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили в полном объеме электроснабжение в домах жителей Усть-Майского и Амгинского районов Якутии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центральных электрических сетей региона.

"В ночь с 16 на 17 марта в 00:17 (18:17 мск) энергетики восстановили электроснабжение потребителей Амгинского и Усть-Майского районов по постоянной схеме. На период работ на местах были развернуты дизельные электростанции. Восстановительные работы завершены в полном объеме, ограничений нет", - сообщили в пресс-службе.

Электроснабжение отключилось из-за технологического нарушения в работе ВЛ 110 кВ Л-111 "Чурапча-Сулгачи". Специалисты развернули дизельные электростанции для обеспечения потребителей Амгинского и Усть-Майского районов, где проживают более 30 тыс. человек. Большая часть потребителей была обеспечена электроэнергией от резервных ДЭС "Эльдикан", "Солнечный", "Амга". Температура воздуха в Усть-Мае на момент отключения опустилась ниже 20 градусов мороза.