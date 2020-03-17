Источник: причиной взрыва в доме под Смоленском стало самодельное взрывное устройство

ТАСС, 17 марта. Взрыв в доме в деревне Раковка в Смоленской области, в результате которого в ночь на вторник пострадали четыре человека, произошел при попытке изготовить самодельное взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Взрыв произошел, когда мужчины пытались изготовить самодельное устройство для глушения рыбы. Один из них смог дозвониться до экстренных служб и родственников, чтобы попросить о помощи", - сказал источник, добавив, пожара после взрыва не было.

Ранее в районной дежурной диспетчерской службе сообщали, что в ночь на 17 марта в деревне Раковка Рославльского района произошел взрыв, четыре человека были госпитализированы. По данным медиков, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Управление МВД по Смоленской области проводит проверку в связи с произошедшим.