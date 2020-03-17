На Камчатке ребенок получил смертельные травмы при спуске с горки на санках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта, /ТАСС/. В Петропавловске-Камчатском мальчик 6-7 лет погиб во время катания на ледянке со снежной горки. Об этом ТАСС сообщила заместитель главного врача по медицинской части городской станции скорой помощи Галина Куликова.

"Факт гибели мальчика предположительно 6-7 лет мы подтверждаем - ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи. Медиков вызвали жители соседних домов. Ориентировочно, смерть наступила в результате столкновения мальчика с каким-то препятствием во время катания со снежной горки", - рассказала ТАСС Галина Куликова.

По ее словам, еще один ребенок - девочка, которая каталась вместе с погибшим, доставлена в нейрохирургическое отделение краевой больницы. Информации о ее состоянии пока нет.