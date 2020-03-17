СК возбудил дело о получении ребенком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту получения четырехлетним ребенком ожога от сухого льда во время детского праздника. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщила Иванова.

По данным следствия, 14 марта аниматор на детском празднике использовала сухой лед и кипяток, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок госпитализирован. После получения всех необходимых медицинских документов будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.