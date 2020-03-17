В Приморье пострадали шесть человек в ДТП с участием автобуса

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло во вторник в Лазовском районе Приморского края, пострадали шесть человек, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

"В результате удара пострадал водитель легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров автобуса. Два человека госпитализированы, четверо направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Caldina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ГАЗ, который перевозил пассажиров. Всего в салоне находилось восемь человек.

Как установили полицейские, водитель легкового автомобиля лишился прав в 2018 году за вождение в нетрезвом виде. У водителя автобуса нарушений правил дорожного движения не зафиксировано, лицензия на перевозку пассажиров имелась. В связи с ДТП проводится проверка.