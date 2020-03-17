В Адыгее арестовали бизнесменов по обвинению во взятках в сфере закупок для медучреждений

МАЙКОП, 17 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Адыгее возбудили два уголовных дела из-за подкупа сотрудников контрактных служб по осуществлению закупок. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея возбуждено два уголовных дела по пунктам "а", "б" ч. 2 ст. 200.5 УК РФ и пунктам "а", "в" ч. 5 ст. 200.5 УК РФ ("Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок"). Это касается сферы закупок для нужд медучреждений", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководители коммерческой организации, осуществляющей закупку товаров для нужд медицинских учреждений республики, вступили в картельный сговор. Таким путем они обеспечили себе выигрыши в проводимых аукционах. За это они платили деньги сотрудникам контрактных служб и должностным лицам медицинских учреждений. Уголовные дела возбудили на основании материалов органов УФСБ России по Адыгее и управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по республике.

"Руководители коммерческой организации в настоящее время задержаны. Судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников противоправных действий в сфере государственных закупок", - добавили в пресс-службе ведомства.