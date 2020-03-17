Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома в Электростали, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"В Электростали на Первомайской улице в квартире на втором этаже четырехэтажки произошел пожар на площади 30 кв. м. В результате пострадали четверо человек - двое детей и двое взрослых. Впоследствии ребенок 13 лет скончался, несмотря на все усилия медиков скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области ТАСС подтвердили факт пожара, произошедшего в 08:24 мск. По данным ведомства, в 09:19 мск он был полностью потушен.